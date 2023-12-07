МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Киев просит у США современные системы ПВО, истребители F-18 Hornet, беспилотники, вертолеты Apache и Blackhawk, передает Reuters со ссылкой на документы, с которыми ознакомилось агентство. Антонов осудил заявления США о возможности столкновения с ВС России

Чиновники минобороны Украины представили перечень вооружений в ходе закрытой конференции в Вашингтоне в среду, где присутствовали правительственные чиновники и руководители оборонной промышленности.

В полный список вошли вооружения, которые Украина уже имеет на складе, такие как танки Abrams и 155-миллиметровая артиллерия, а также некоторые вооружения, такие как F-16, беспилотники и ракеты ATACMS большой дальности, которые она просила в прошлом.

При этом в списке есть транспортные самолеты C-17 Globemaster и C-130 Super Hercules. В перечень вошли также ударные вертолеты Apache Apache, а также вертолет Black Hawk.

Кроме того, Украина запрашивает истребители F-18 Hornet, три типа беспилотников, включая MQ-9B Sky Guardian и систему ПВО Terminal High Altitude Area Defense (THAAD).

Закон, который обеспечит выделение многомиллиардной помощи в сфере безопасности для Украины и Израиля, был заблокирован в сенате США в среду, поскольку республиканцы настаивали на более жестких мерах по контролю иммиграции на границе США с Мексикой.