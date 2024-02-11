МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Армия США сворачивает усилия по созданию нового вооруженного разведывательного вертолета, известного как Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA), причем на это решение повлиял опыт боев на Украине, пишет Defence News. Politico: Украина получит от США новую мощную бомбу

Согласно бюджетным документам, на программу уже потрачено не менее 2 миллиардов долларов и запрошены еще 5 миллиардов долларов на следующие пять лет.

Вертолетная программа стартовала в 2018 году. Армейское руководство надеялось, что она послужит образцом при новых подходах к самым сложным и дорогим системам вооружения.

В четверг высшие должностные лица армии США рассказали о новом видении и капитальном ремонте авиации — помимо отмены FARA, армия планирует избавиться от всего своего парка беспилотных самолетов Shadow и Raven. Также будут отложены закупки вертолетного двигателя следующего поколения, который должен был использоваться во всех ударных вертолетах UH-60, AH-64 Apache, а также в качестве двигателя для FARA.

Вместо этого армия потратит деньги на Black Hawks, новейший вариант грузового вертолета CH-47F Block II Chinook, будущий дальний штурмовой самолет, а также на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по увеличению возможностей беспилотной воздушной разведки.

Будущий ударный разведывательный самолет, или FARA, должен был заполнить пробел в основной задаче армейской авиации — вооруженную разведку.

По словам начальника штаба армии Рэнди Джорджа, на данное решение повлиял анализ боев на Украине. Там пришли к выводу, "что воздушная разведка коренным образом изменилась".

"Датчики и оружие, установленные на различных беспилотных системах и в космосе, стали более распространенными, более дальнодействующими и более дешевыми, чем когда-либо прежде", — пояснил он.

Завершить деятельность по созданию прототипов FARA планируется в конце 2024 финансового года, что даст возможность завершить разработку технологий, которые можно будет передать в другие программы.