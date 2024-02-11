Defence News: бои на Украине заставили США отказаться от создания вертолета FARA
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Армия США сворачивает усилия по созданию нового вооруженного разведывательного вертолета, известного как Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA), причем на это решение повлиял опыт боев на Украине, пишет Defence News.
Согласно бюджетным документам, на программу уже потрачено не менее 2 миллиардов долларов и запрошены еще 5 миллиардов долларов на следующие пять лет.
Вертолетная программа стартовала в 2018 году. Армейское руководство надеялось, что она послужит образцом при новых подходах к самым сложным и дорогим системам вооружения.
В четверг высшие должностные лица армии США рассказали о новом видении и капитальном ремонте авиации — помимо отмены FARA, армия планирует избавиться от всего своего парка беспилотных самолетов Shadow и Raven. Также будут отложены закупки вертолетного двигателя следующего поколения, который должен был использоваться во всех ударных вертолетах UH-60, AH-64 Apache, а также в качестве двигателя для FARA.
Вместо этого армия потратит деньги на Black Hawks, новейший вариант грузового вертолета CH-47F Block II Chinook, будущий дальний штурмовой самолет, а также на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по увеличению возможностей беспилотной воздушной разведки.
Будущий ударный разведывательный самолет, или FARA, должен был заполнить пробел в основной задаче армейской авиации — вооруженную разведку.
По словам начальника штаба армии Рэнди Джорджа, на данное решение повлиял анализ боев на Украине. Там пришли к выводу, "что воздушная разведка коренным образом изменилась".
"Датчики и оружие, установленные на различных беспилотных системах и в космосе, стали более распространенными, более дальнодействующими и более дешевыми, чем когда-либо прежде", — пояснил он.
Завершить деятельность по созданию прототипов FARA планируется в конце 2024 финансового года, что даст возможность завершить разработку технологий, которые можно будет передать в другие программы.
https://1prime.ru/vpk/20240211/843038377.html