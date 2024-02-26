МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Германия предпринимает отчаянные усилия в поисках снарядов для ВСУ, пишет Spiegel. Не имеют значения. Кулеба прокомментировал поражения ВСУ

"Мы пытаемся закупать боеприпасы по всему миру", — заявил начальник специального штаба по вопросам Украины при минобороны ФРГ Кристиан Фройдинг.

Генерал признал, что артиллерийские снаряды и боеприпасы для зенитных установок "не представлены в изобилии на полках магазинов".

Как отмечается в публикации, военное ведомство вынуждено изо дня в день придумывать новые способы получить дефицитные снаряды для Украины.

Авторы считают, что время работает против европейских союзников Киева. В спецслужбах подсчитали, что собственные запасы у ВСУ иссякнут "не позднее июня", а возможно, и раньше.