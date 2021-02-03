МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Компании инженера и эксцентричного миллиардера Илона Маска — автомобильная Tesla и космическая SpaceX — за последнее время несколько раз сталкивались с регулирующими органами Соединеных Штатов, пишет Bloomberg.

Бизнесмен имеет достаточно долгую историю столкновений с властями страны, государственными и федеральными чиновниками, они контролируют его растущие империи.

Агентство отмечает, что один из богатейших людей в мире "не проявляет никаких признаков изменения своего образа жизни, когда президент США Джо Байден вступает в должность и укрепляет регулирующие органы, нарушенные его предшественником" Дональдом Трампом.

Только за прошлую неделю Маск был вынужден связываться с Федеральным авиационным управлением по поводу декабрьского испытательного полета ракеты компании SpaceX, который закончился пламенем. Он также с неохотой согласился отозвать некоторые автомобили Tesla по настоянию чиновников по безопасности дорожного движения.

Маск также своими заявлениями в социальной сети Twitter оказал влияние на биржевые торги, за что был оштрафован Коммиссией по ценным бумагам и биржам США. Правда, позднее он заявил о решении "на время" покинуть блог, потому что, считает миллиардер, его сообщения привлекают внимание участников рынков.

"Потенциал для дальнейшего конфликта растет по мере того, как Байден работает над утверждением своих секретарей кабинета министров и активизацией агентств после эпохи Дональда Трампа. Демократические администрации исторически были более жесткими в регулировании промышленности, и империя Маска пересекается с правительственным надзором за автомобилями, космическими полетами, энергетикой, телекоммуникациями и медицинским оборудованием", — пишет автор статьи.