МОСКВА, 12 мая —ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году и теперь ожидает его рост на 5,4 миллиона баррелей в сутки, следует из доклада организации. Минэнерго США сообщает о росте мирового спроса на нефть в апреле

"Согласно прогнозам, мировой спрос на нефть в 2021 году вырастет на 5,4 миллиона баррелей в сутки от уровня 2020 года, что на 270 тысяч баррелей в сутки ниже, чем в нашем предыдущем отчете", — говорится в майском докладе. В апрельском прогнозе ожидалось, что спрос вырастет на 5,7 миллиона баррелей в сутки, в мартовском — на 5,5 миллиона.

Отмечается, что ухудшение прогноза связано в том числе с более слабым, чем ожидалось, потреблением нефти в США и Европе в первом квартале 2021 года, а также ухудшением прогнозов по спросу в Индии из-за недавнего всплеска COVID-19.

ЗАПАСЫ

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в марте снизились на 25 миллионов баррелей к февралю и на 36,9 миллиона баррелей превышали средние за 2015-2019 годы, говорится в докладе. Экспорт нефти через систему КТК за апрель снизился

"В марте коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в ОЭСР снизились на 25 миллионов баррелей в месячном выражении до 2,951 миллиарда баррелей, что на 1,7 миллиона баррелей превышало средние показатели за 2016-2020 годы (и на 36,9 миллиона баррелей превышало средние за 2015-2019 годы)", — сообщает МЭА.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель — среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.

ДОБЫЧА

Мировая добыча нефти в апреле выросла на 0,33 миллиона баррелей в сутки по сравнению с мартом, до 93,4 миллиона баррелей в сутки, говорится в докладе МЭА. Как рынок нефти реагирует на прогнозы от EIA и ОПЕК

"Мировая добыча нефти выросла в апреле на 330 тысяч баррелей в сутки — до 93,4 миллиона баррелей в сутки, и еще больше вырастет в мае, поскольку альянс ОПЕК+ продолжает ослаблять сокращение добычи", — говорится в докладе.

Что касается добычи нефти вне ОПЕК+ на 2021 год, агентство немного улучшило прогноз и теперь ожидает рост на 0,62 миллиона баррелей в сутки. В прошлом прогнозе МЭА ожидало рост добычи в этих странах в 2021 году на 0,61 миллиона баррелей в сутки.

При этом организация понизила прогноз по добыче нефти в США в 2021 году — теперь ждет падения на 160 тысяч баррелей в сутки. В прошлом месяце МЭА прогнозировало падение добычи нефти в США в 2021 году на 100 тысяч баррелей в сутки.