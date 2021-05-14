МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Человечество может столкнуться с новой катастрофой, если Китай не сократит выбросы парниковых газов в рамках Парижского соглашения по климату, предупреждает стратегический советник американского Института прогрессивной политики Пол Бледсо. О чем нужно знать, если вы решили взять микрозайм

Как пишет The Hill, Соединенные Штаты вместе со странами Европы взяли на себя обязательства снизить количество выбросов. Это, отмечает советник, в долгосрочной перспективе должно привести к общему сокращению выбросов на планете.

Но, предупреждает Бледсо, всему этому может помешать рост выбросов в Поднебесной.

"Китай рискует подорвать огромный прогресс в области изменения климата, достигнутый другими крупными странами мира", — отмечается в статье.

Автор материала обращает внимание читателя на недавнее исследование Rhodium Group. В нем отмечается, что в 2019 году общее количество выбросов только в Китае превысило аналогичный показатель всех развитых государств, вместе взятых.

Бледсо подчеркивает, что если эта тенденция сохранится, то человечество может не достигнуть цели Парижского соглашения, а именно — углеродной нейтральности к 2050 году.

Это повысит риск катастрофических климатических изменений.

Итак, только за 2020 год Китай построил в три раза больше электростанций, работающих на угле, чем во всем остальном мире. Страна планирует возвести еще 300 таких станций. Аналитик в то же время обратил внимание, что Пекин дал обещание к 2025 году снизить потребление угля и выбросы в атмосферу.

За 2020 год на Китай пришлось 27% мировых выбросов углерода. Это в два с половиной раза больше, чем у США (занимают второе место в мире по выбросам).

В рамках Парижского соглашения КНР еще может наращивать выбросы в ближайшее десятилетие. Но это срывает усилия остальных участников договора по предотвращению климатической катастрофы, подытожил советник.