Человечеству предрекли катастрофу из-за одного государства
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Человечество может столкнуться с новой катастрофой, если Китай не сократит выбросы парниковых газов в рамках Парижского соглашения по климату, предупреждает стратегический советник американского Института прогрессивной политики Пол Бледсо.
Как пишет The Hill, Соединенные Штаты вместе со странами Европы взяли на себя обязательства снизить количество выбросов. Это, отмечает советник, в долгосрочной перспективе должно привести к общему сокращению выбросов на планете.
Но, предупреждает Бледсо, всему этому может помешать рост выбросов в Поднебесной.
"Китай рискует подорвать огромный прогресс в области изменения климата, достигнутый другими крупными странами мира", — отмечается в статье.
Автор материала обращает внимание читателя на недавнее исследование Rhodium Group. В нем отмечается, что в 2019 году общее количество выбросов только в Китае превысило аналогичный показатель всех развитых государств, вместе взятых.
Бледсо подчеркивает, что если эта тенденция сохранится, то человечество может не достигнуть цели Парижского соглашения, а именно — углеродной нейтральности к 2050 году.
Это повысит риск катастрофических климатических изменений.
Итак, только за 2020 год Китай построил в три раза больше электростанций, работающих на угле, чем во всем остальном мире. Страна планирует возвести еще 300 таких станций. Аналитик в то же время обратил внимание, что Пекин дал обещание к 2025 году снизить потребление угля и выбросы в атмосферу.
За 2020 год на Китай пришлось 27% мировых выбросов углерода. Это в два с половиной раза больше, чем у США (занимают второе место в мире по выбросам).
В рамках Парижского соглашения КНР еще может наращивать выбросы в ближайшее десятилетие. Но это срывает усилия остальных участников договора по предотвращению климатической катастрофы, подытожил советник.
https://1prime.ru/world/20210514/833660107.html