ПЕКИН, 16 авг — ПРАЙМ. В Китае по итогам первых семи месяцев 2021 года было создано 8,22 миллиона рабочих мест, уровень зарегистрированной городской безработицы в июле составил 5,1%, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР.

"За первые семь месяцев 2021 года в городах и поселках городского типа Китая было создано 8,22 миллиона новых рабочих мест, годовой план выполнен на 74,7%", — говорится в докладе ведомства.

Уровень зарегистрированной городской безработицы в июле достиг 5,1%, что на 0,1 процентных пункта ниже, чем за в июне.

Уровень безработицы среди населения в возрасте 16-24 лет и населения в возрасте 25-59 лет составил 16,2% и 4,2% соответственно.

Средняя продолжительность рабочего времени в неделю по стране в июле составила 47,7 часа, что на 0,1 часа больше, чем в июне.

Уровень зарегистрированной безработицы в Китае по итогам 2020 года составил 5,6%, что практически совпало с ожиданиями властей в 5,5%, было создано 11,86 миллиона рабочих мест. Согласно официальному прогнозу, уровень городской безработицы в Китае в 2021 году составит около 5,5%, планируется создать более 11 миллионов рабочих мест.