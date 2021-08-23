МЕХИКО, 23 авг — ПРАЙМ. Взрыв и пожар произошли в субботу на нефтедобывающей платформе мексиканской компании Pemex, сообщили местные СМИ со ссылкой на источники. СМИ: Украина ввела санкции против "Ростелекома"

"Неофициальные источники сообщают о взрыве платформы Ku-Alpha в нефтеносном районе Кампече. Сообщается, что инцидент произошел в центре распределения газа и нефти на другие нефтяные объекты. Пока не известно, есть ли жертвы", — сообщило издание Codigo Veracruz.

В компании Pemex пока не подтверждают инцидент в мексиканском заливе.

Морская платформа Ku-Alpha действует в составе крупного комплекса Ku Maloob Zaap. Это одно из крупнейших мексиканских месторождений, где добывают около 640 тысяч баррелей нефти в сутки. Запасы месторождения оцениваются в 4,9 миллиарда баррелей.

В начале июля на платформе Ku-Charly этого нефтедобывающего комплекса из-за утечки газа произошел подводный пожар, который был оперативно потушен и не повлек человеческих жертв или пострадавших.