МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Нагнетание напряженности вокруг Украины нужно президенту США Джо Байдену в преддверии промежуточных выборов, а акцент на России как на угрозе является стратегической ошибкой. Реальная угроза для Запада — это Китай. Об этом заявил директор Французского центра исследований в области разведки (CF2R), бывший высокопоставленный сотрудник французской разведки Эрик Денесе. СМИ узнали о подготовке в США санкционного списка близких к Путину лиц

Бывший французский разведчик уверен, что игнорирование НАТО озабоченностей России в связи с вовлечением Украины в тему расширения альянса с точки зрения безопасности Европы не оправдано.

Денесе отметил, что эта текущая политика проводится по причине существующих внутренних проблем, которые есть у Байдена в США и Джонсона в Великобритании. Кроме того, эти две страны — милитаристские, а также русофобские… Так как промежуточные выборы в США состоятся через год, Байдену необходимо иметь победу в международной политике. Вместо того, чтобы выйти из игры и признать свои ошибки, ему нужно снова поднять ставки, рассказывая прессе совершенно ложные вещи.

По его словам, США и Великобритания традиционно опираются на страны Балтии и Польшу, в которых по историческим причинам царят антироссийские настроения. Что же касается старых европейских стран, таких, как Франция и Германия, то они оказались меж двух огней и вынуждены равняться на позицию Вашингтона.

"Сложно сказать, как можно решить этот кризис, потому, как мы видим, что американцы и англичане — сторонники политики жестких мер, и у них есть рычаги давления на европейские страны, так как, к сожалению, Франция и Германия присоединились к этому политическому курсу НАТО", — отметил эксперт.

Директор Французского центра исследований в области разведки добавил, что не верит в возможность войны. По мнению Денесе, у Москвы "нет никакого интереса нападать на Украину, потому что эта страна большая и она находится в экономическом кризисе, так что в этом нет никакого смысла". СМИ: Британия грозится ввести новые санкции против российских компаний

"Я приятно впечатлен сдержанностью и чувством меры русских, которые сохраняют относительное спокойствие перед лицом лжи со стороны Запада… Сейчас мы видим большую суматоху среди американцев, британцы также требуют дополнительного усиления, но в любом случае они четко сказали, что не направят войска на Украину. Усиление в странах Балтики, Польши и Румынии — это просто жестикуляция, Запад не хочет потерять лицо в глазах Москвы. Это медийная и дипломатическая игра", — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что американцы очень боятся того, что в НАТО и Европе будут сосуществовать разные политические курсы, поэтому им нужно объединить союзников вокруг себя в своей жесткой позиции по отношению к России.

"Однако сегодня не Россия является угрозой. Военный бюджет США в десять раз превосходит российский. Россия — просто предлог, но идеальный предлог для решения внутренних проблем США, однако при этом и феноменальная стратегическая ошибка, потому что настоящий противник Запада сегодня — это Китай. И вместо того, чтобы объединиться и принять протянутую руку помощи наших российских друзей, мы бросили Россию в объятия Китая. И эта ошибка, которую систематически допускают американские стратеги", — резюмировал бывший сотрудник французской разведки.