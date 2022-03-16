МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты столкнутся с новой опасностью к югу от своих границ, хотя в в последнее время у Вашингтона были успехи в налаживании связей со странами Латинской Америки. Как пишет Foreign Policy, Китай успешно наращивает присутствие в латиноамериканском регионе, в том числе — укрепляет сотрудничество в военной сфере. Выкрутились. США попали в "дефолтную ловушку" из-за России

В случае эскалации отношений с Белым домом Пекин вполне может этим воспользоваться, опасается издание.

"Последствия российской спецоперации на Украине дают о себе знать во всём мире, в том числе в Латинской Америке и странах Карибского бассейна. На прошлой неделе во время встречи с президентом Колумбии Иваном Дуке американский президент Джо Байден похвалил Колумбию за осуждение действий Владимира Путина и объявил, что Колумбия станет для США крупным союзником вне НАТО. Это означает, что у Вашингтона стало на одного латиноамериканского партнёра больше в борьбе против российского влияния в мире, особенно на фоне укрепления отношений России с авторитарными режимами в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе", — переводит текст статьи ИноСМИ.

Однако у Вашингтона и их партнёров в Латинской Америке и странах Карибского бассейна есть другая долгосрочная стратегическая угроза: растущее присутствие Китая в регионе. Отчасти, интересы Поднебесной распространяются на военную сферу. Перекроят рынок. Кто нацелился на место западных компаний в России

Эксперты по Латинской Америке часто обсуждают торговлю и инвестиции Пекина в этом регионе. В частности — проекты в рамках инициативы "Один пояс — один путь".

По мнению Исследовательской службы Конгресса, к этой инициативе присоединилась 21 страна Латинской Америки и Карибского бассейна, в том числе Аргентина. Это страна, которая обладает крупнейшей экономикой среди этой группы и подписала соответствующее соглашение позднее всех.

"Однако, пока внимание сосредоточено преимущественно на экономических и торговых отношениях Китая с регионом, из виду упускается тревожная тенденция, которая наблюдается по всему миру и может повториться в Латинской Америке и странах Карибского бассейна: Китай часто использует, казалось бы, безобидные коммерческие интересы в военных целях", — пишет издание.