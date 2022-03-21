МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Переговоры Саудовской Аравии с Китаем о продаже нефти за юани вместо долларов являются еще одной "потенциально значительной потерей", которую могут понести США из-за пренебрежительного отношения администрации президента страны Джо Байдена к своему стратегически важному союзнику. Об этом сообщает автор статьи The Wall Street Journal.

Издание упоминает о том, что в 1974 году власти Саудовской Аравии обязались вести торговлю нефтью только в долларах в обмен на гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов. Однако нынешние американские власти постоянно подрывали эти договоренности, говорится в статье. Американские эксперты оценили последствия антироссийских санкций для США

"Одним из первых внешнеполитических шагов администрации было решение о прекращении поддержки войны Саудовской Аравии против хуситов в Йемене, которым помогает Иран", — говорит автор. Также он обвинили американские власти в том, что они отложили запланированную продажу оружия Эр-Рияду. Он назвал этот шаг "настоящей пощечиной в области безопасности".

Автор The Wall Street Journal написал, что Эр-Рияд "в ужасе" наблюдает за тем, как американский лидер пытается согласовать новую сделку по иранской ядерной программе, которая обеспечит Тегеран ресурсами. При этом США нужны все союзники, которых они могут сохранить в этом сложном регионе, пишет издание.

На данный момент Саудовская Аравия решила пересмотреть свои позиции, поскольку власти поняли, что не стоит надеяться на Соединенные Штаты, отмечает автор. Китай, в свою очередь, рад возможности заполнить образовавшуюся пустоту.

"В нынешнюю эпоху соперничества великих держав Соединенные Штаты не могут позволить себе отталкивать союзников, способных оказать помощь в сдерживании авторитарных агрессоров, которые стремятся нанести ущерб интересам и ценностям Америки", — отмечается в статье.