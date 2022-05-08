МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Читатели британского издания Daily Express резко выступили против недавнего решения премьер-министра страны Бориса Джонсона о дополнительном пакете финансовой помощи Украине на сумму в 1,3 миллиарда фунтов стерлингов (около 1,6 миллиарда долларов). Аналитик предрек Европе острейший дефицит без российского газа

Ранее в начале мая Джонсон в ходе видеообращения к украинским парламентариям заявил, что Соединенное Королевство предоставит новый пакет военной помощи Киеву на сумму 300 миллионов фунтов. Сюда войдут в том числе радары, дроны с большой грузоподъемностью и приборы ночного видения.

Комментаторы считают, что глава правительства использует деньги налогоплательщиков, он не заботится об их проблемах. А менжду тем сложностей у британцев все больше из-за роста инфляции, которая, по прогнозам Банка Англии, в 2022 году превысит отметку в 10%.

"Благотворительность начинается дома. Борис должен помогать британцам с нашими ценами на еду и энергию. Это абсолютный позор, он, видимо, хочет быть королем. Какие еще страны раздают такую ​​сумму денег, пока их собственный народ страдает?" — пишет пользователь SamMarieHowie.

"И все это в то время, когда он лишает наших собственных пенсионеров, не выполнив обещанную им тройную блокировку. И он пытается отказать бедным детям в школьном питании во внеурочное время. Он повышает нулевые налоги на нашу энергию и отказывается отменить НДС. Премьер-министр без морального компаса, который потерял свой путь в приоритете перед народом Великобритании", — добавляет комментатор smujsmith.

"У Бориса есть деньги для Украины. У него есть деньги для тусовок на Даунинг-стрит, 10, и у него также есть деньги на подписку на порно для своих министров в палате парламента, но ничего нет, чтобы помочь электорату с прожиточным минимумом", — считает Chester sky diver.

"Коррумпированный и жадный истеблишмент явно пытается затянуть войну, обострить ситуацию, подкормить военно-промышленный комплекс и использовать смерть и разрушения как прикрытие своей несостоятельной схемы валютной пирамиды из бесполезных, ими же созданных долгов", — считает Waythrough."Борис расставил приоритеты и не может угодить всем, уж извините. Хороший имидж в мировых СМИ для него просто бесценен!" — добавляет Noch'n Rollmops.