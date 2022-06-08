МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин считает, что европейским политикам и чиновникам придется объяснять своим гражданам, почему тем приходится терпеть "рост цен имени Байдена". Финляндии предрекли "напряженную" зиму

Депутат подчеркнул, что США принуждали страны ЕС ввести санкции в отношении Москвы и отказаться от российского топлива. Вашингтон также объявил запрет на ввоз энергоносителей из РФ, однако данные американского Минэнерго свидетельствуют об обратном. Как отметил спикер Госдумы, поставки российской нефти в США в марте практически удвоились в месячном выражении и достигли 4,2 миллиона баррелей. Таким образом Россия поднялась с 9 на 6 место в списке крупнейших экспортеров нефти в Штаты.

"Налицо двойные стандарты", — написал Володин в своем Telegram-канале.

"Теперь пусть европейские политики и чиновники объясняют, почему их граждане должны терпеть рост цен имени Байдена", — добавил он.

Ранее профессор прикладной экономики Стив Ханке заявил, что издержки, которые понесет Россия из-за западных санкций, меркнут на фоне "ошеломляющих" последствий, ожидающих весь остальной мир.