МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Министр финансов Пакистана Мифтах Исмаил заявил, что, если правительство не отменит субсидии на нефтепродукты, то страна столкнется с дефолтом, передает пакистанский телеканал Geo TV. С черного хода. Запад ищет лазейки к российской нефти

По его данным, министр предупредил, что, если правительство не повысит цены, Международный валютный фонд не заключит сделку с Пакистаном, что грозит привести к дефолту.

"Я сказал премьер-министру, что мы должны принять жесткие решения", — заявил глава пакистанского минфина.

Международный валютный фонд в мае отложил возобновление предоставления помощи в 6 миллиардов долларов в рамках механизма внешнего финансирования (EFF) Пакистану до тех пор, пока Исламабад не отменит действующие субсидии на топливо и электроэнергию.