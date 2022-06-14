Пакистан предупредили об угрозе дефолта из-за субсидий на нефтепродукты
Министр финансов Пакистана предупредил об угрозе дефолта в стране из-за субсидий на нефтепродукты
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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Министр финансов Пакистана Мифтах Исмаил заявил, что, если правительство не отменит субсидии на нефтепродукты, то страна столкнется с дефолтом, передает пакистанский телеканал Geo TV.
По его данным, министр предупредил, что, если правительство не повысит цены, Международный валютный фонд не заключит сделку с Пакистаном, что грозит привести к дефолту.
"Я сказал премьер-министру, что мы должны принять жесткие решения", — заявил глава пакистанского минфина.
Международный валютный фонд в мае отложил возобновление предоставления помощи в 6 миллиардов долларов в рамках механизма внешнего финансирования (EFF) Пакистану до тех пор, пока Исламабад не отменит действующие субсидии на топливо и электроэнергию.
https://1prime.ru/world/20220614/837157722.html
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