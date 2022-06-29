МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Автоматического продления нулевых импортных пошлин, которые были введены весной текущего года и действуют до 30 сентября, не будет, заявил министр экономического развития Максим Решетников. Решетников рассказал, чем опасен текущий курс рубля

Выступая в среду на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) министр напомнил, что весной текущего года в рамках Евразийской экономической комиссии было принято временное решение об обнулении импортных пошлин на 1,3 тысячи видов товаров.

"Понятно, что мы это делали в условиях другого курса, и действительно сейчас предприятия обращаются с вопросом, что будет дальше. Мы всем говорим, что никакого автоматического продления не будет обнуления пошлин, то есть до 30 сентября эта система закончится", — сказал Решетников.

При этом, по его словам, там, где власти увидят системную потребность в обнулении пошлин, переговорный трек будет запущен по новой при участии бизнеса, профильных министерств и ведомств.