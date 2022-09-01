DR: прекращение поставок российского газа обернется для Дании тысячами безработных
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Дании придется заплатить высокую цену за решение отказаться от поставок российского газа, пишет датское издание DR.
По данным газеты, порядка тридцати тысяч жителей страны рискуют потерять работу. Что касается уровня инфляции в стране, то она достигнет отметки в 4,3 процента. В реальности, предупреждает автор статьи, ситуация может оказаться еще хуже.
Если Россия полностью перестанет экспортировать газ в страны Европы, в том числе и Данию, то несколько десятков тысяч жителей этого северного государства рискуют оказаться без работы и как следствие — без средств существования.
В примечании к проекту финансовых расходов королевства на следующий 2023 год утверждается: экономика страны и так уже сильно пострадала от сокращения российских энергоресурсов.
Министерство финансов в своем документе прогнозирует, что в 2023 году общая занятость в стране сократится на 8 000 рабочих мест, а рост ВВП составит только 0,8%. Потребительская инфляция прогнозируется на отметке в 3,3%.
"Вокруг исхода конфликта сохраняется значительная неопределенность — и это сказывается на энергоснабжении и ценоопределении. Дальнейшее обострение трудностей с поставками — вплоть до полной остановки поставок российского газа в ЕС — чревато отрицательным курсом как для датской, так и для всей мировой экономики", — говорится в финансовом проекте.
При наихудшем сценарии ВВП Дании сократится на 0,4% — это почти на полтора процента ниже, чем в базовом прогнозе.
Дания — не первая европейская страна, где финансовые власти предрекают снижение ВВП без российского газа. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что если завтра Россия полностью прекратит поставки своего газа в Европу, это приведет к шоку для экономики Франции как минимум на 0,5 процентных пункта для ее роста. Ранее он заявлял, что страна находится на пике инфляции: в июле годовая инфляция во Франции выросла — до 6,1%, что стало самым высоким уровнем с июля 1985 года.
https://1prime.ru/world/20220901/837963459.html