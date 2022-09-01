МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Дании придется заплатить высокую цену за решение отказаться от поставок российского газа, пишет датское издание DR. "Нами управляют идиоты": британцев возмутили нелепые санкции против России

По данным газеты, порядка тридцати тысяч жителей страны рискуют потерять работу. Что касается уровня инфляции в стране, то она достигнет отметки в 4,3 процента. В реальности, предупреждает автор статьи, ситуация может оказаться еще хуже.

Если Россия полностью перестанет экспортировать газ в страны Европы, в том числе и Данию, то несколько десятков тысяч жителей этого северного государства рискуют оказаться без работы и как следствие — без средств существования.

В примечании к проекту финансовых расходов королевства на следующий 2023 год утверждается: экономика страны и так уже сильно пострадала от сокращения российских энергоресурсов.

Министерство финансов в своем документе прогнозирует, что в 2023 году общая занятость в стране сократится на 8 000 рабочих мест, а рост ВВП составит только 0,8%. Потребительская инфляция прогнозируется на отметке в 3,3%. Politico: Запад нашел у себя слабое звено в антироссийском блоке

"Вокруг исхода конфликта сохраняется значительная неопределенность — и это сказывается на энергоснабжении и ценоопределении. Дальнейшее обострение трудностей с поставками — вплоть до полной остановки поставок российского газа в ЕС — чревато отрицательным курсом как для датской, так и для всей мировой экономики", — говорится в финансовом проекте.

При наихудшем сценарии ВВП Дании сократится на 0,4% — это почти на полтора процента ниже, чем в базовом прогнозе.

Дания — не первая европейская страна, где финансовые власти предрекают снижение ВВП без российского газа. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что если завтра Россия полностью прекратит поставки своего газа в Европу, это приведет к шоку для экономики Франции как минимум на 0,5 процентных пункта для ее роста. Ранее он заявлял, что страна находится на пике инфляции: в июле годовая инфляция во Франции выросла — до 6,1%, что стало самым высоким уровнем с июля 1985 года.