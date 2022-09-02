ВАШИНГТОН, 2 сен — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден продлил еще на год торговые рестрикции, которые его страна десятилетия назад ввела в отношении Кубы, говорится в заявлении американского лидера, которое распространил Белый дом. В США предрекли кризис нефтяного рынка из-за новых антироссийских мер

Согласно заявлению, такое решение Байден принял в связи с тем, что оно "отвечает национальным интересам США". Таким образом, действие рестрикций продлено до 14 сентября 2023 года. Своим решением президент США также продлил полномочия, которые дают ему свободу действий в контексте данного эмбарго и выдачи разрешений на отдельные сделки.

США в середине прошлого века разорвали дипломатические отношения с Кубой, после чего объявили о введении торгового эмбарго в отношении островного государства. При администрации демократа Барака Обамы США пошли на послабления в этом вопросе, объявив о начале нормализации отношений и смягчении санкций.

Однако данный процесс был приостановлен после прихода к власти США республиканца Дональда Трампа. При Трампе Вашингтон ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, подконтрольными кубинским военным, ужесточил правила поездок на остров и вновь включил Кубу в перечень стран-спонсоров терроризма.