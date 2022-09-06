МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. В новый отопительный сезон жители Германии могут оказаться в ситуации полного отсутствия отопления в домах, предупреждает RND. В Британии подсчитали, сколько новый премьер заплатит за электроэнергию

Даже при условии успешного (выше 95%) заполнения подземных газовых хранилищ Германии до ноября к ноябрю, властям страны не удастся решить грядущие проблемы отопительного сезона для своего населения.

"Отопительный сезон может оказаться сорванным, исходя из того, что приходится активнее изымать газ из хранилищ уже сегодня. Запасов стало меньше, так как брать из ПХГ стали больше", — говорится в статье.

Как стало известно журналистам, в случае отсутствия надежных поставщиков "голубого топлива", запаса этого сырья в Германии хватит только на два месяца отопительного периода. Из-за этого домохозяйства в стране могут столкнуться с отсутствием отопления в домах уже к середине зимы.

Помимо этого, нависает вопрос того, сколько еще сырья придется закупать Германии в будущем: если цены за тысячу кубов газа будут держаться на отметке в две-три тысячи долларов постоянно, то Берлину нужно будет выделять десятки миллиардов евро только для того, чтобы население страны не замерзло до смерти.

Как заявил накануне глава министерства экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек, правительство намерено обеспечить энергоснабжение территории своей страны поставками газа от стран-соседей, а также за счет плавучих терминалов по приемке СПГ. Политик особо отметил, что Германия "должна справиться и справится" с проблемами энергоснабжения без поставок из России.

