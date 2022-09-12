МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Над Германией нависла угроза утраты своей промышленной системы. Причина — жесткий энергетический кризис, прогнозирует обозреватель британского журнала The Economist. МИД заявил об отказе ЕС снимать ограничения на поставку продукции из России

ФРГ смогла выстроить на поставках достаточно дешевых российских энергоресурсов самую мощную промышленность в Европе. Другим позитивным фактором для развития "толчковой экономики ЕС" стали рынки сбыта: Китай охотно покупал немецкие товары.

Сейчас, когда оба фактора роста перестали существовать — санкционные ограничения на российские энергоресурсы и спад экономики Китая — Германии придется противостоять испытаниям своей индустриальной системы на устойчивость.

Как рассказал журналистам издания глава Ассоциации немецкой промышленности BDI Зигфрид Руссвурм промышленное производство в Германии находится на грани исчезновения.

"Ситуация выглядит "токсичной" для многих предприятий. И через глобальные цепочки поставок этот "яд" может распространиться на остальной промышленно развитый мир, который сильно зависит от немецких производителей. Самой большой проблемой немецкой промышленности стала растущая стоимость энергии. Цена на электроэнергию на следующий год уже выросла в 15 раз, а цена на газ — в десять раз", — пишет журнал.

Подчеркивается, что в наибольшей степени от глобального энергокризиса пострадали мелкие предприятия: каждая четвертая компания с численностью сотрудников менее тысячи человек либо отменили, либо отказали выполнять заказы на производство. Авторы издания уделили особое внимание производству хлеба.

"В стране более чем трех тысяч сортов хлеба около десяти тысяч производителей испытывают трудности, как никогда до этого в послевоенной Германии. Им нужны электричество и газ для нагрева печей и работы тестомесильных машин, даже несмотря на рост цен на муку, масло и сахар, а также на труд пекарей", — пишет журнал и приводит в пример 127-летнюю берлинскую сеть пекарен Wiedemann, где отчаянно не хватает сотрудников и они пытаются экономить энергию.

Стальной гигант ArcelorMittal объявил о планах закрыть два завода в северной части Германии, персонал будет отправлен в отпуск. Stickstoffwerke Piesteritz — крупнейший в стране производитель аммиака и карбамида — уже закрыл свои заводы по производству аммиака в земле Саксония-Анхальт. Цены в польских магазинах выросли в августе на 24%

В свою очередь специалист Стефан Кутс из Кильского института предупреждает: "экономическая лавина катится в сторону Германии". "Вскоре глобальные клиенты немецких компаний почувствуют отголоски этого явления", — резюмировали авторы.

Страны ЕС оказались втянуты в энергетический кризис, который усугубил рост инфляции в регионе из-за введения беспрецедентных санкций в отношении России и политики отказа от российских энергоресурсов. Это привело к росту цен на горючее, прежде всего газ. В результате европейская промышленность — в том числе немецкая — утратила конкурентные преимущества, что оказало влияние и на другие сферы экономики.