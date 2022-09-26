МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Ситуация с ценами на продукты и электроэнергию в еврозоне станет еще хуже, чем сейчас, предупредила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард. Bloomberg: план Германии по замене российского газа развалился на части

По ее словам, подорожание этих товаров сильнее всего влияет на незащищенные категории населения.

"И ситуация, как ожидается, ухудшится прежде чем стать лучше", — сказала глава ЕЦБ, выступая в Европарламенте.

Лагард также сообщила, что инфляция в еврозоне долгое время будет оставаться выше целевых для Европейского центробанка двух процентов, а экономическая активность существенно замедлится. В ЕЦБ сообщили о распространении инфляции по еврозоне

Западные страны ввели беспрецедентные санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. Часть мер затрагивает в том числе энергетическую сферу. Это привело к усугублению энергетического кризиса в Европе, регион столкнулся с дефицитом топлива и ростом цен на него.

В сентябре Еврокомиссия опубликовала рекомендации для преодоления энергетического кризиса. Так, ведомство предлагает снижать спрос на электроэнергию в пиковые часы минимум на 5% и изымать сверхприбыль энергетических компаний. При этом об ограничении цен на российский газ в релизе речи не идет.