СТАМБУЛ, 28 сен — ПРАЙМ. Прекращение использования системы "Мир" в Турции не создаст существенных препятствий для российских туристов, но сильно ударит по торговле, заявил РИА Новости глава комитета в Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Азиз Чига. Турецкие банки ждут уведомления о прекращении работы системы "Мир"

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". По сообщению агентства, такие планы турецких банков — пример того, как "вторичные санкции США вынуждают страны дистанцироваться от Москвы". Утверждается, что такое решение банков также знаменует собой поворот в позиции Турции касательно санкций против РФ.

"Это будет большим ударом по торговле. Туризм также ощутит это, но в большинстве случаев туристы используют наличные деньги", — сказал он.

По его словам, российские туристы любят путешествовать и будут преодолевать все препятствия.

"Русские не любят откладывать свой отдых в любых сложных ситуациях", — отметил Чига.

Говоря об альтернативах российской системе "Мир", представитель TÜRSAB отметил, что ассоциация также ожидает решений правительства.

"Нам тоже интересно, какие шаги будут предприняты", — уточнил он.

Турецкий президент Тайип Эрдоган ранее заявил, что может принять решение по дальнейшему использованию российской карты "Мир" в Турции. Ранее турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк" сообщали РИА Новости, что прекратили обслуживание российских карт "Мир". Там отметили, что решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ. Прием и обслуживание карт платежной системы "Мир" в зарубежных банках, в частности в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.