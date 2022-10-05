МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Соединенные Штаты могут избежать серьёзного экономического спада, тогда как Европу неминуемо ждёт рецессия, сообщает Bloomberg. Эксперты спрогнозировали увеличение расходов итальянцев на газ на 117%

Издание подчеркивает, что ситуация в ЕС усугубляется еще за счет вливания огромного количество денег населению и предприятиям из-за энергетического кризиса.

Аналитики прогнозировали, что инфляция, вызванная Covid-19, окажет куда более сильное влияние на США, нежели на страны Европы. Однако энергетический кризис опровергнул любые прогнозы. Инфляция в еврозоне достигла десяти процентов, что на порядок опережает американские показатели, а следующий год может только усилить эту разницу, пишет Bloomberg.

В материале подчеркивается, что причиной тому служит нехватка российского газа в странах Евросоюза. Эта проблема и привела к небывалому взлету цен на электроэнергию, а это подстегнуло уже рост инфляции. В США другая история: там инфляции способствуют высокие потребительские расходы и ограниченность рынка труда. Ведущие европейские центробанки повышают процентные ставки и рискуют своими экономиками, точно так же как и американские коллеги. Однако европейцам сложнее переживать шок из-за сбоя в поставках энергоресурсов.

На фоне сокращения разрыва процентных ставок между ФРС и ЕЦБ курс евро к доллару продолжил падение. Эксперты прогнозируют, что еврозона неминуемо скатится в рецессию, в то время как США могут и вовсе избежать существенного экономического спада. США не планируют интервенций за счет стратегического резерва нефти

Власти зоны евро отчаянно стимулируют потребителей вливанием средств, чтобы хоть как-то смягчить последствия от счетов за электроэнергию, однако и это не убережет европейцев от снижения уровня жизни в отличие от американцев, считает автор. Штаты не субсидируют предприятия и население, тогда как Европа только увеличивает объемы помощи. В Великобритании предложили снизить налоги, а Германия собирается выделить 200 миллиардов евро на помощь гражданам и бизнесу. По оценке лондонской TS Lombard, цена такой политики составит не менее 5% годового ВВП, а также более высокий совокупный дефицит бюджета (еврозоны), чем в Штатах, впервые со времён Великой рецессии; то же коснётся и Лондона.

В итоге новый экономический подход в условиях кризиса будет полностью противоположен курсу времен до Covid-19, когда допускались меры жесткой экономии с нулевыми процентными ставками, резюмирует Bloomberg.