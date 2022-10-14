Путин предложил спросить у Байдена, готов ли он к переговорам с Россией
Путин сообщил об отсутствии платформы для переговоров с президентом США Байденом
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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможной встрече с Джо Байденом в рамках саммита G20, предложил спросить у американского лидера, готов ли он к переговорам.
"Надо его спросить, готов он со мной проводить такие переговоры или нет", — отметил Путин на пресс-конференции в Астане.
Глава РФ заявил, что не видит необходимости в этом мероприятии и подчеркнул, что для переговоров пока нет необходимой платформы.
Саммит "Большой двадцатки" пройдет 15-16 ноября на острове Бали. Владимир Путин получил приглашение от своего индонезийского коллеги Джоко Видодо принять участие в мероприятии, российская сторона ответила на него положительно.
Президент России в рамках пресс-конференции сообщил что вопрос о формате его участия в мероприятии еще не решен.
https://1prime.ru/world/20221014/838469087.html
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