МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможной встрече с Джо Байденом в рамках саммита G20, предложил спросить у американского лидера, готов ли он к переговорам. Байден не исключил возможность встречи с Путиным на G20

"Надо его спросить, готов он со мной проводить такие переговоры или нет", — отметил Путин на пресс-конференции в Астане.

Глава РФ заявил, что не видит необходимости в этом мероприятии и подчеркнул, что для переговоров пока нет необходимой платформы.

Саммит "Большой двадцатки" пройдет 15-16 ноября на острове Бали. Владимир Путин получил приглашение от своего индонезийского коллеги Джоко Видодо принять участие в мероприятии, российская сторона ответила на него положительно.

Президент России в рамках пресс-конференции сообщил что вопрос о формате его участия в мероприятии еще не решен.