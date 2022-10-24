МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Небывалое обмеление реки Миссисипи в в США, которая столетия является одной из главных транспортных артерий страны, вызовет новый экономический кризис, считает американский телеканал NBC. Rebelión: Европа повела себя как колония США

Обмеление началось из-за засушливой погоды. Она спровоцировала падение уровня воды в Миссисипи до столь низкого уровня, по ней не смогут проходить грузовые корабли.

По мнению корреспондента телевизионного канала Моргана Чески, "зрелище тут совершенно прискорбное".

"Из-за усиления засухи участки, которые были когда-то частью русла Миссисипи, теперь стали ее берегами", — отмечает автор репортажа.

В обычной ситуации, когда транспорт по реке ходит свободно, уровень воды должен быть на 4,5-6 метров выше. "А сейчас в этой широкой реке вода на опасно низком уровне", — отметил Чески. Глава МВФ сообщила о нехватке продовольствия в арабском мире

Движение барж, которые перевозят по реке сельскохозяйственную продукцию и сталь, замедлилось. Местами оно и вовсе остановилось.

По мнению капитан-лейтенанта береговой охраны Мэри Гилдэй, эту ситуацию можно охарактеризовать как "плохую". "Известно, насколько важное экономическое влияние все это оказывает на Соединенные Штаты. При нынешних прогнозах я не вижу, чтобы ситуация как-то налаживалась", — добавила собеседница телеканала.

Отрасль грузовых перевозок в 12,6 миллиарда долларов в денежном эквиваленте напрямую зависит от способности этой реки перевозить грузы. Это, отмечается в репортаже, десятки тысяч рабочих мест.

Более того, на эту транспортную артерию замешан и экспорт продуктов в другие страны. Порядка 60% всего зерна, которое Штаты экспортируют в другие страны, перевозится именно по этой реке.

Сейчас на закрытых путях простаивают 127 судов и более 1,8 тысячи барж.

Большие потери в связи с обмелением реки несут фермеры страны. Из-за невозможности продать и транспортировать свой товар они оставляют урожай на полях. Отсутствие складских помещений не дает сохранить урожай соевых бобов. Это, в свою очередь, может привести к дефициту продуктов питания и росту цен на продовольствие.