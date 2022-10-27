МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Делегация Минфина РФ во главе с замминистра финансов Тимуром Максимовым посетила Армению, обсуждались перспективы кредитно-финансового сотрудничества, сообщило министерство. Москва и Ереван договорились о функционировании Центра развития Армении

"В ходе визита в республику состоялась встреча Тимура Максимова с министром финансов Республики Армения Тиграном Хачатряном. Стороны обсудили перспективы дальнейшего кредитно-финансового сотрудничества, предварительные итоги реализации программы двустороннего сотрудничества между министерствами финансов в 2020-2022 гг., а также сотрудничество в рамках международных финансовых институтов", — говорится в сообщении.

Как отметил замминистра финансов РФ, "в перспективе взаимодействие России и Армении ждет новый этап развития".

"Мы рады, что у нас есть возможность на уровне минфинов обсудить весьма амбициозные программы сотрудничества. Надеемся, что данная встреча и дальнейшие совместные шаги позволят достигнуть еще более значимых результатов", — сказал Максимов, слова которого приводятся в сообщении.