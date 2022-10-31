Bloomberg: рейтинг богатейших семей мира возглавили владельцы Walmart и Mars
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Четвертый год подряд рейтинг самых богатых семей мира, публикуемый агентством Bloomberg, возглавила семья Уолтон, владеющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли Walmart. Самое большое на текущий момент состояние оценивается в $224,5 миллиарда. Примечательно, что за год Уолтоны обеднели на $13,7 миллиарда.
В топ-10 также вошли следующие семьи:
— Марс, владельцы производителя кондитерских изделий и продуктов длительного срока хранения Mars — $160 миллиардов (+$18 миллиардов за год);
— Кох, владельцы американской нефтехимической корпорации Koch Industrues — $124,4 миллиарда (+$4,4 миллиарда);
— Аль Сауд, саудовская королевская семья — $105 миллиардов (+$5 миллиардов);
— Эрме, владельцы французского дома моды Hermes — $94,6 миллиарда (-$17 миллиардов);
— Амбани, владельцы индийского холдинга по добыче и переработке нефти Reliance Industries — $84,6 миллиарда (-$9,1 миллиарда);
— Вертхаймер, владельцы французского модного дома Chanel — $79 миллиардов (+$17,2 миллиарда);
— Каргилл, владельцы сельскохозяйственной компании Cargill — $65,2 миллиарда;
— Томпсон, владельцы контрольного пакета информационного агентства Reuters — $61,2 миллиарда;
— Хоффманн, миноритарные владельцы швейцарской фармоцептической компании Roche Holding — $45,1 миллиарда.
Всего в рейтинг Bloomberg вошли 25 семей.
https://1prime.ru/world/20221031/838649344.html