МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Четвертый год подряд рейтинг самых богатых семей мира, публикуемый агентством Bloomberg, возглавила семья Уолтон, владеющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли Walmart. Самое большое на текущий момент состояние оценивается в $224,5 миллиарда. Примечательно, что за год Уолтоны обеднели на $13,7 миллиарда. Составлен рейтинг регионов России по доступности ипотеки в 2021 году

В топ-10 также вошли следующие семьи:

— Марс, владельцы производителя кондитерских изделий и продуктов длительного срока хранения Mars — $160 миллиардов (+$18 миллиардов за год);

— Кох, владельцы американской нефтехимической корпорации Koch Industrues — $124,4 миллиарда (+$4,4 миллиарда);

— Аль Сауд, саудовская королевская семья — $105 миллиардов (+$5 миллиардов);

— Эрме, владельцы французского дома моды Hermes — $94,6 миллиарда (-$17 миллиардов);

— Амбани, владельцы индийского холдинга по добыче и переработке нефти Reliance Industries — $84,6 миллиарда (-$9,1 миллиарда);

— Вертхаймер, владельцы французского модного дома Chanel — $79 миллиардов (+$17,2 миллиарда);

— Каргилл, владельцы сельскохозяйственной компании Cargill — $65,2 миллиарда;

— Томпсон, владельцы контрольного пакета информационного агентства Reuters — $61,2 миллиарда;

— Хоффманн, миноритарные владельцы швейцарской фармоцептической компании Roche Holding — $45,1 миллиарда.

Всего в рейтинг Bloomberg вошли 25 семей.