МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Вслед за экономическим и энергетическим кризисами Германию ожидает кризис в пенсионной системе, пишет обозреватель британской газеты Times Оливер Муди. СМИ: у Евросоюза и США возникли разногласия по тарифам на продукцию Украины

Он прогнозирует коллапс пенсионных выплат из-за нехватки средств в фондах.

"Государственная пенсионная система Германии находится на грани краха, а поскольку продолжительность жизни продолжает расти, пенсионный возраст в скором времени придется повысить", — поясняет свою позицию Муди.

Уже сейчас в странах Европы 22% населения составляют граждане старше 65 лет. Так как продолжительность жизни в регионе постоянно растет (за исключением времени пандемии коронавируса), то уже в ближайшее время прогнозируется рост численность группы пожилых людей. Это обязательно приведет к снижению финансовых вливаний в систему социального страхования на увеличение выплат.

Экономисты страны и ранее предупреждали парламентариев бундестага: "щедрая" пенсионная система может рухнуть, если не проводить экономические реформы в Германии. Однако их прогнозы не рассматривались политиками всерьез, отметил автор статьи.

Президент Конфедерации ассоциаций немецких работодателей Райнер Дулгер в беседе с изданием спрогнозировал, что ожидать конца пенсионной системы можно уже в ближайшие пять лет. Чтобы избежать трагедии, властям нужно остановить тенденцию крупных выплат. Ведь сейчас, в соответствии с законом Германии, в среднем пенсионер получает 48 процентов от размера средней зарплаты по стране."Сейчас на сто работников, платящих взносы в пенсионный фонд, 50 пенсионеров. Через 15 лет их будет уже 70", — прогнозирует собеседник.

Для властей ФРГ вопрос изменения пенсионной системы является чем-то вроде табу. Это увеличивает риски краха и необходимость реформирования пенсионной системы в целом.

Европейские страны столкнулись с небывалым ростом цен на электроэнергию, резким скачком инфляции после введения санкций против России и выбора курса на отказ от покупок у Москвы энергоносителей. Первым подорожало горючее, в том числе газ, а следом производители и производственные группы стран ЕС потеряли конкурентные преимущества. Это затронула практически все сферы экономики ФРГ.