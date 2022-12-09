МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета в Бишкеке, в ходе которого планируется принять ряд важных решений, в том числе в сфере энергетики и торговли. Путин разрешил сделки по продаже акций "Алросы" и "Полюса"

В своем выступлении Путин обозначит ключевые приоритеты на период российского председательства в организации. На полях саммита у российского главы государства запланирована встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Саммит ЕАЭС пройдет в Бишкеке в пятницу в узком и расширенном составах. В нем примут участие президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, премьер-министр Армении. От государств-наблюдателей участвовать будет премьер-министр Узбекистана, президент Кубы выступит с видеообращением.

На заседании будут рассмотрены вопросы деятельности Евразийского экономического союза, намечены ориентиры по дальнейшему углублению интеграционных процессов, улучшению функционирования единого рынка товаров и услуг.

"Предстоит принять ряд важных конкретных решений, в том числе в сфере энергетики и торговли, утвердить основные направления международной деятельности ЕвразЭС. Российская делегация изложит основные приоритеты своего предстоящего председательства в этой организации в 2023 году", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

ПРИОРИТЕТЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА РФ В 2023 ГОДУ

Как сообщил накануне помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, Путин в своем выступлении на расширенном заседании поделится видением нынешнего этапа интеграции и актуальных задач на пути дальнейшего развития Евразийского экономического союза, а также обозначит приоритеты российского председательства в 2023 году.

В число этих приоритетов, как рассказал Ушаков, входят актуализация стратегических ориентиров развития ЕАЭС, укрепление технологического суверенитета, внедрение информационных технологий в различных отраслях, наращивание инвестиционного сотрудничества, повышение гарантий защиты прав инвесторов.

Помимо этого, Россия предложит активизировать научные, образовательные и молодежные обмены.

Отдельное внимание, как отмечают в Кремле, будет уделено налаживанию тесного взаимодействия ЕАЭС с другими странами и интеграционными объединениями.

ЗСТ С ОАЭ И ОБЩИЙ РЫНОК ГАЗА

Лидеры ЕАЭС, как ожидается, утвердят на саммите Основные направления международной деятельности ЕАЭС на 2023 год, а также одобрят запуск переговорного процесса о создании зоны свободной торговли с ОАЭ.

Помимо этого, они обсудят формирование общего рынка газа.

Ушаков рассказал, что будет принято решение о создании совета руководителей уполномоченных органов стран-членов в сфере энергетики.

Также будет согласован новый порядок взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме.

ГАЗОВЫЙ СОЮЗ

Ушаков не исключил, что тема "тройственного газового союза" между РФ, Казахстаном и Узбекистаном также будет затронута на полях саммита.

"Эта идея в стадии обсуждения. Я не исключаю, что и в Бишкеке каким-то образом будет затронута. От Узбекистана будет премьер-министр, может быть, будет какой-то контакт и по ходу этой встречи", — сказал он журналистам.

Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на встрече в Кремле в конце ноября обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.

Идея "тройственного союза" на первом этапе предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно, с неким юридическим лицом, но такие вопросы еще необходимо обсуждать, пояснял журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. У России, Казахстана и Узбекистана большой потенциал сотрудничества в газовой сфере, в том числе по поставкам газа и его переработке, отмечал вице-премьер РФ Александр Новак.

После переговоров в Узбекистане он сообщал, что страна заинтересована в проекте России по созданию "тройственного газового союза", и на совместной комиссии на уровне глав правительств в Самарканде стороны договорились продолжить диалог.