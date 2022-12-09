Йеллен: США смогут избежать рецессии благодаря смягчению проблем в цепочках поставок
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МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Соединенные Штаты могут избежать рецессии, учитывая отсутствие спирали "зарплаты-цены" и ослабление проблем в цепочках поставок. Об этом в четверг заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
"Рецессия не является неизбежной", — сказала Йеллен репортерам после выступления на мероприятии в городе Форт-Уэрт, штат Техас.
Она добавила, что динамика доллара последнего времени в основном отражает фундаментальные экономические показатели. При этом министр отказалась говорить, достиг ли доллар пика против других валют.
https://1prime.ru/world/20221209/839110528.html
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