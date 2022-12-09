МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Соединенные Штаты могут избежать рецессии, учитывая отсутствие спирали "зарплаты-цены" и ослабление проблем в цепочках поставок. Об этом в четверг заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

"Рецессия не является неизбежной", — сказала Йеллен репортерам после выступления на мероприятии в городе Форт-Уэрт, штат Техас.

Она добавила, что динамика доллара последнего времени в основном отражает фундаментальные экономические показатели. При этом министр отказалась говорить, достиг ли доллар пика против других валют.