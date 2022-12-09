Путин прибыл в Бишкек для участия в саммите ЕАЭС 9 декабря
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МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир путин 9 декабря прибыл в Бишкек для участия в саммите Евразийского экономического союза, сообщил корреспондент РИА Новости.
Он отмечает, российский лидер прибыл на место проведения мероприятия в здание Конгресс-холла, где участников поприветствовал президент Киргизии Садыр Жапаров.
Добавляется, что лидеры стран-членов ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Армения) примут участие в церемонии совместного фотографирования, затем начнут заседание в узком составе. Стороны рассмотрят проблематику деятельности союза, ключевые ориентиры на будущий год, примут ряд решений в энергетическом и торговом секторам.
Кроме того, российская сторона озвучит приоритеты своего председательства в 2023 году.
https://1prime.ru/world/20221209/839111677.html
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