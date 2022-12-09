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Лукашенко призвал провести совместный саммит ЕАЭС, ШОС и БРИКС
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Белорусский лидер Александр Лукашенко предложил организовать совместный саммит ЕАЭС, ШОС и БРИКС. "Полагаю, настало время для проведения саммита стран – членов ЕАЭС, ШОС и БРИКС",... ПРАЙМ, 09.12.2022
экономика, мировая экономика, новости, александр лукашенко, еаэс, брикс, шос
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Белорусский лидер Александр Лукашенко предложил организовать совместный саммит ЕАЭС, ШОС и БРИКС.
"Полагаю, настало время для проведения саммита стран – членов ЕАЭС, ШОС и БРИКС", — заявил он в Бишкеке.
По словам Лукашенко, входящие в эти объединения государства придерживаются схожих позиций, уважают взгляды и интересы своих партнеров.
В рамках совместного саммита необходимо рассмотреть вопросы экономического сотрудничества, создание в регионе торговых блоков, расчеты в нацвалютах и энергетику, считает Лукашенко.
К обсуждению можно подключить страны АСЕАН, если они проявят интерес, добавил президент Белоруссии.
Саммит лидеров ЕАЭС проходит 9 декабря в столице Киргизии Бишкеке.