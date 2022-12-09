МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Белорусский лидер Александр Лукашенко предложил организовать совместный саммит ЕАЭС, ШОС и БРИКС. Запад хочет сохранить доминирование любыми средствами, заявил Путин

"Полагаю, настало время для проведения саммита стран – членов ЕАЭС, ШОС и БРИКС", — заявил он в Бишкеке.

По словам Лукашенко, входящие в эти объединения государства придерживаются схожих позиций, уважают взгляды и интересы своих партнеров.

В рамках совместного саммита необходимо рассмотреть вопросы экономического сотрудничества, создание в регионе торговых блоков, расчеты в нацвалютах и энергетику, считает Лукашенко.

К обсуждению можно подключить страны АСЕАН, если они проявят интерес, добавил президент Белоруссии.

Саммит лидеров ЕАЭС проходит 9 декабря в столице Киргизии Бишкеке.