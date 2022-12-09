АСТАНА, 9 дек — ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил важность обеспечения свободного транзита товаров по территории государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Путин отметил ускорение перехода ЕАЭС на расчеты в нацвалютах

Казахстанский лидер участвует в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в пятницу в Бишкеке.

"Эффективность нашего интеграционного партнерства напрямую зависит от соблюдения принципа "четырех свобод". Одной из них является свобода перемещения товаров. Считаю, что следовало бы ликвидировать все случаи ограничения перемещений, квотирования и задержания казахстанских и не только казахстанских грузов, проходящих транзитом через нашу общую таможенную территорию", — сказал Токаев на заседании.

По его словам, такие ограничения не соответствуют целям и духу экономического сотрудничества в рамках ЕАЭС. "И самое главное, они ограничивают реализацию потенциала нашей экономической интеграции", — отметил президент.

Токаев считает необходимым ускорить вступление в силу соглашения о применении навигационных пломб для отслеживания перевозок. "Такая мера стала бы хорошим примером положительного влияния цифровизации на интеграционные процессы. Оптимизация мер государственного контроля, предусмотренная данным соглашением, значительно расширит предпринимательский, транспортно-транзитный потенциал союза. И полагаю, скорая ратификация соглашения будет способствовать решению данной проблемы", — заключил глава государства.

Кроме того, Токаев заявил об искренней заинтересованности республики в развитии интеграции на евразийском пространстве.

"Хотел бы еще раз подчеркнуть, что Казахстан искренне и предметно заинтересован в развитии интеграции. Ни о каком притормаживании интеграционных процессов со стороны Казахстана не может быть и речи", — подчеркнул он.

По его словам, "Казахстан, напротив, предпринимает все усилия для усовершенствования и оптимизации процесса экономической интеграции в полном соответствии с договором о Евразийском экономическом союзе в интересах всех государств-участников союза и, конечно же, с учетом национальных интересов" республики.

"Нас беспокоит пробуксовка процессов на определенных направлениях, в частности, речь идет о цифровой повестке (Евразийского экономического — ред.) союза", — добавил президент Казахстана.

Между тем, по его словам, "Казахстан достаточно далеко продвинулся в этом направлении". "По данным ООН, наша страна входит в тридцатку самых оцифрованных государств мира. Более 90% госуслуг в Казахстане предоставляются в электронном формате", — подчеркнул казахстанский лидер.

По его словам, в стране созданы законодательные основы для конкурентного развития IT-технологий и инноваций, функционирует международный технопарк IT-стартапов, развивается криптоиндустрия, внедряется цифровой тенге.

"Считаю, что этот опыт можно использовать для развития интеграции и создания проектов общего евразийского масштаба", — сказал президент Казахстана.

Токаев также указал, что странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) следует усилить взаимодействие с международными партнерами, с которыми заключены преференциальные соглашения.

"Сфера внешторговых интересов союза с каждым годом расширяется. Это позитивная тенденция, и Казахстан поддерживает данное направление. Теперь важно сфокусироваться на повышении качества взаимодействия с партнерами, с которыми заключены преференциальные соглашения. Речь идет о Вьетнаме, Сербии, Иране", — сказал Токаев на заседании.

Глава государства отметил, что важно ускорить работу и по соглашениям о зонах свободной торговли с Индией, Египтом, Индонезией, Израилем. "Об этом я уже говорю не в первый раз, и желательно, конечно же, совместно усилить данную работу", — добавил президент.

По его словам, Казахстан с удовлетворением отмечает начало переговоров с ОАЭ по соглашению о зоне свободной торговли. "Считаю данную инициативу весьма перспективной и соответствующей интересам всей евразийской пятерки. Теперь важно не затягивать этот процесс", — заключил Токаев.

"В 2020 году мы приняли стратегию развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Сегодня правительства наших стран совместно с комиссией работают над ее реализацией. Конечно, данный процесс идет не так быстро, как это было задумано изначально. На это есть объективные причины. Отдельные вопросы крайне чувствительны для сторон", — сказал он на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в пятницу в Бишкеке.

По его словам, "прагматизм и детальная проработка каждого шага должны превалировать над стремлением уложиться в запланированные сроки".

"Считаю абсолютно правильным подходить к реализации стратегии поэтапно, с учетом национальных интересов всех стран-участниц. Полагаем, что в подготовке новой стратегии развития ЕАЭС нет необходимости, тем более нет необходимости ограничивать права национальных правительств", — добавил он.

По мнению Токаева, "институциональная и содержательная части договора обеспечивают тонкий, деликатный баланс национальных и наднациональных компетенций, представляя собой, по сути, добрую волю и экономический прагматизм всех сторон".

"Уже более восьми лет участники союза вместе преодолевают современные вызовы. Это стало возможным именно благодаря взаимной поддержке и уважению национальных интересов", — сказал президент Казахстана.

Он напомнил, что страны-участницы союза делегировали отдельные права Евразийской экономической комиссии, Евразийскому суду, Евразийскому банку развития, создают Евразийскую перестраховочную организацию. "Все это время гарантией нашего долгосрочного сотрудничества является паритетность и сбалансированность интересов сторон. Поэтому важно продолжать придерживаться институциональных основ договора о ЕАЭС", — заключил он.