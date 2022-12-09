ЕРЕВАН, 9 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в Ереване считают востребованным документ о развитии внутреннего рынка ЕАЭС. "Все пузыри лопаются": о чем рынок сигналит инвестору

"Цифровая трансформация приоритетных сфер наднационального регулирования с должным уровнем информационной безопасности создаст фундамент доверия между государствами-членами союза", — сказал Пашинян.

По его словам, продолжая переход интегрированной информационной системы к цифровой платформе, можно сформировать необходимые условия для создания прочной инфраструктуры, обеспечивающей свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. "В этом контексте видим высокую востребованность в выработке системного документа, обозначающего новые приоритеты в работе по развитию внутреннего рынка союза", — сказал Пашинян.

Армянский премьер уверен, что такой документ позволит раскрыть весь потенциал внутреннего рынка, сделав его еще прочнее.

"Еще одним важным направлением нашего сотрудничества считаю развитие торгово-экономических отношений с третьими странами, объединениями. Реализация торгово-экономического соглашения с Китаем, соглашения о свободной торговле с Ираном, Сингапуром и Сербией, а также текущие переговоры по соглашениям о свободной торговле с Египтом, ОАЭ, Израилем, Индией и Индонезией придадут дополнительный импульс процессу интеграции союза в мировую экономику", — отметил глава армянского правительства.

По его словам, это в свою очередь приведет к наращиванию объема экспорта, диверсификации внешних рынков, привлечению инвестиций и созданию благоприятной среды для международного экономического партнерства с третьими странами.