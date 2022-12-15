МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Общий объем импорта из России в Японию в ноябре текущего года снизился на 36,1%, а экспорта из Японии в РФ упал по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 34,2%, свидетельствуют обнародованные в четверг данные японского министерства финансов. Япония для повышения военных расходов может повысить налог на табак

В частности, экспорт Японии в Россию в ноябре этого года составил 56,91 миллиарда иен (420,11 миллиона долларов).

Импорт в подотчетный период составил 132,55 миллиарда иен (978,48 миллиона долларов).

Также сообщается, что Япония в ноябре увеличила экспорт медицинских изделий в Россию на 115,7% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года.

Вместе с этим в ноябре этого года наблюдается падение объемов экспорта компьютеров из Японии в Россию на 75%, генераторов — на 48%, аудио- и видеоаппаратуры — на 76,3%.

При этом экспорт автомобилей вырос по сравнению с ноябрем 2021 года на 7,7%. Экспорт автобусов и фур за отчетный период снизился на 38,8%, мотоциклов — на 41,8%, а запчастей — на 76,2%.

Япония в ноябре снизила импорт из России зерновых, рыбы и рыбной продукции, однако увеличила импорт овощей.

Так, импорт зерновых в ноябре упал на 86,9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Импорт рыбы и рыбной продукции в ноябре этого года снизился на 17,5%.

Вместе с этим импорт овощей увеличился по сравнению с ноябрем 2021 года на 57,7%.

Япония в ноябре снизила импорт угля из России на 59,5% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года, свидетельствуют статистические данные, обнародованные в четверг японским министерством финансов.

Импорт Японии сжиженного природного газа из России в ноябре также снизился — на 14,4%.

Российская нефть в прошлом месяце не импортировалась, отмечается в релизе.

Импорт Японии руды цветных металлов из России в ноябре вырос на 520,4% по сравнению с аналогичным месяцем в 2021 году.

В то же время импорт железной руды в ноябре этого года упал до нулевой отметки.

Импорт Японии металлургической продукции из России вырос на 23,1% по сравнению с ноябрем 2021