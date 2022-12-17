МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Американский конгресс своим одобрением резкого увеличения бюджета для украинского режима объявил "тотальную войну" настоящим интересам США и американским гражданам, пишет издание The American Conservative.

По мнению автора статьи Брэдли Девлина, новый проект военного бюджета оскорбляет не только американский народ и налогоплательщиков, но и военных страны.

Проект закона, разрешающий траты на национальную оборону (NDAA), это документ на 4408 страницы. Он предусматривает на следующий год траты в объеме 860 миллиардов долларов. Автор статьи обращает внимание на то, что закон был составлен за закрытыми дверями и направлен вниз на рассмотрение в Палату представителей менее чем за 48 часов до прочтения. Его "приняли только путем приостановки обычных правил Палаты представителей — оскорбляет наших военных и американский народ", — цитирует он члена палаты представителей от Техаса партии Республиканцев Чипа Роя.

Обозреватель отмечает, что новый закон, который выделяет деньги на национальную оборону в 2023 году (NDAA), не только тотально раздувает военные расходы североамериканской страны до исторического рекорда, но и доводит кризис на Украине до непоправимого ущерба.

Автор статьи также обращает внимание на то, что ежегодно принимаемый конгрессом бюджет на оборону в версии NDAA 2023 года раздулся до 858 миллиардов долларов. "Эта сумма на восемь процентов выше уровень расходов Дефицит бюджета США в ноябре оказался хуже прогноза

Автор добавляет, что часть положений документа говорят о двухпартийной решимости удерживать США в развязанном Киевом конфликте до тех пор, пока застрявшие в холодной войне Республиканская партия вместе с "одержимыми "сговором с Россией" демократами" не придут к выводу, что Москва должным образом унижена и наказана.