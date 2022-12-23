МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Кенийские бизнесмены ищут способы работать с российскими партнерами в обход системы SWIFT, заявил в интервью РИА Новости посол Кении в РФ Бенсон Огуту. США выделят дополнительную помощь на продовольственную безопасность Африки

"Сейчас с этим сложно, но бизнес находит способы проводить транзакции и в обход этой системы (SWIFT). Несколько российских банков обращались к кенийским партнерам, чтобы понять, как выстраивать работу напрямую. Мы также обсуждаем эту проблему с российскими организациями – такими, как АФРОКОМ (Координационный комитет по экономическому сотрудничеству со странами Африки) и РЭЦ (Российский экспортный центр) – они стараются нам помочь", — сказал посол.

Западные страны в рамках санкций против РФ отключили ряд крупных российских банков от международной системы денежных переводов SWIFT.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.