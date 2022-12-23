МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что как минимум полтора года не будет продавать акции производителя электромобилей Tesla, основателем которой он является. Маск рассказал, когда покинет пост главы Twitter

"Я не буду продавать акции в течение, не знаю, как минимум 18-24 месяцев. Вы можете рассчитывать на меня — никаких продаж акций до, возможно, не знаю, 2025 года или что-то в этом роде", — цитирует издание Axios слова Маска в звуковом чате Twitter.

Стоимость акций Tesla в последнее время падала из-за опасений, что Маск будет уделять больше внимания приобретенному им Twitter в ущерб автопроизводителю. В частности, инвесторы обратили внимание, что Маск массово распродавал акции Tesla, чтобы приобрести соцсеть и стабилизировать ее финансовую ситуацию.

После прозвучавшего в четверг заявления стоимость акций Tesla выросла на 2%.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.