Илон Маск заявил, что не будет продавать акции Tesla как минимум до 2025 года
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МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что как минимум полтора года не будет продавать акции производителя электромобилей Tesla, основателем которой он является.
"Я не буду продавать акции в течение, не знаю, как минимум 18-24 месяцев. Вы можете рассчитывать на меня — никаких продаж акций до, возможно, не знаю, 2025 года или что-то в этом роде", — цитирует издание Axios слова Маска в звуковом чате Twitter.
Стоимость акций Tesla в последнее время падала из-за опасений, что Маск будет уделять больше внимания приобретенному им Twitter в ущерб автопроизводителю. В частности, инвесторы обратили внимание, что Маск массово распродавал акции Tesla, чтобы приобрести соцсеть и стабилизировать ее финансовую ситуацию.
После прозвучавшего в четверг заявления стоимость акций Tesla выросла на 2%.
Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.
https://1prime.ru/world/20221223/839277481.html
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