БЕРЛИН, 29 янв — ПРАЙМ. Специалисты все еще проводят начатое осенью прошлого 2022 года расследование диверсии на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", рассказал канцлер Германии Олаф Шольц в беседе с изданием Tagesspiegel. Он отметил, что предположения о виновных в прошедшем могут быть объявлены только после того, как будут собраны соответствующие доказательства. Песков опроверг получение искаженных данных об экономике

"Взрывы произошли в морской акватории Швеции и Дании, расследование сложное и все еще продолжается. В таком конституционном государстве, как Германия, чиновники должны сдерживать себя, высказывая предположения, и объявлять только то, что они могут доказать. Когда мы сможем сказать что-то с уверенностью, тогда мы скажем", — считает политик.

В интервью немецкому изданию он также особо отметил, что "спекуляции здесь ни к чему не приведут".

"Мы должны придерживаться фактов — особенно в такие неспокойные времена". — напомнил он.

Он привел в пример ситуацию с ударом двумя ракетами по территории Польши в ноябре прошлого года, когда погибли два мирных жителя. "Там мы тоже сначала расследовали инцидент, а не делали поспешных обвинений. Оказалось, что это были ошибочные оборонительные ракеты с Украины… Однако мы не работаем с ложными обвинениями, а ждем результатов расследования", — напомнил он.

При этом Шольц подчеркнул, что, по он считает виновными в ситуации в Польше представителей российской стороны.