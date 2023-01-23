МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Поставки газа из России в западном направлении продолжают сокращаться, при этом он дешевеет на европейском рынке. Это связано не с эффективной экономией и разумным сбережением, а с существенным снижением спроса. Придется ли Европе пожертвовать экономическим ростом в угоду политике и сможет ли она в принципе обойтись без российского газа? Россия может предложить Китаю то, без чего ему не "очнуться"

НЕГАТИВНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ

Европа пока успешно справляется с жизнью без российского газа. В Германии ликвидировали "дочку" оператора "Северного потока" Nord Stream 2 AG, и даже сама возможность прокачки по оставшейся ветке трубопровода пока не обсуждается. При этом с начала года заметно сократился украинский транзит — на 40%, как сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

Это происходит за счет сокращения потребления газа европейцами — как в силу частичной деиндустриализации, так и за счет меньших "аппетитов" рядовых европейцев (чему способствовало, в том числе, резкое удорожание электроэнергии). По некоторым данным, потребление в Европе сократилось на 20%, отмечает эксперт "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов. "В Великобритании, например, не самой проблемной стране, население сократило потребление электричества на 30%, а некоторые небольшие города, где нет крупных производств, на 80%, то есть в пять раз", — рассказывает эксперт. Европейские домохозяйства пребывают в режиме тотальной экономии энергии, подчеркивает он.

Одновременно заметно выросли поставки сжиженного природного газа (СПГ), преимущественно — из США, Катара и Нигерии. Резко увеличилась загрузка имеющихся в Европе СПГ-терминалов. Конечно, помогла и теплая погода — температура в большинстве стран региона на несколько градусов выше климатической нормы.

В итоге в разгар зимы, европейские подземные хранилища газа (ПХГ) заполнены в пределах от 75% в Нидерландах (минимум) до 95% в Польше (максимум). "Страны активно обмениваются запасами, перекачивая газ с побережья, где есть оперативный подвоз СПГ, вглубь континента", — уточняет специалист.

На этом фоне газ, вопреки многим прогнозам, сейчас заметно дешевле, чем был до начала отопительного сезона. Если летом цена на пике превышала 3 тысячам долларов за тысячу кубов, то сейчас колеблется в районе 700-800 долларов за тысячу кубов. Учитывая реалии текущего энергокризиса, все должно было сложиться совсем наоборот.

ГРИМАСЫ СПРОСА

Будет ли это продолжаться достаточно долго — вопрос другой. Правящие круги ЕС ставят знак равенства между успешным прохождением отопительного сезона и успешным преодолением энергетического кризиса, но одно не равно другому, замечает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Восстановление спроса на СПГ со стороны Китая может создать серьезные проблемы для Европы. Кроме того, не ясно, за счет чего будет обеспечен рост потребности в этом продукте со стороны европейских заказчиков. Но и это еще не все.

"Очевидно, что даже если вы построите СПГ-терминалы, это не обеспечит приток газа, — рассуждает специалист. — Мощность СПГ-терминалов в Европе с учетом Великобритании составляет где-то 220-225 миллиардов кубических метров, а в прошлом году было закуплено совокупно, по предварительным данным, в Евросоюзе 120 миллиардов и в Великобритании — где-то еще 30 миллиардов. То есть где-то 150 миллиардов наличных мощностей СПГ-терминалов в Европе уже достаточно для удовлетворения имеющегося спроса на газ".

По мнению Фролова, это происходит не потому что кто-то принял какой-то весьма эффективный план сокращения спроса. Падение началось еще во второй половине двадцать первого года под давлением высоких цен. Часть предприятий начала закрываться уже тогда. И этот процесс продолжался весь 2022 год. Предприятия закрывались или как минимум сокращали объемы производства. По китайскому следу: где Европа добудет газ следующей зимой

В результате уменьшался спрос промышленного сектора, доля которого в совокупном потреблении газа в Европе в начале 2022 года достигала примерно 25%, указывает эксперт. И этот процесс частично компенсировал сокращение российских поставок.

"Если бы сейчас не было никакого санкционного противостояния, но сохранялась бы динамика сокращения спроса, которую мы наблюдали в первом квартале 2022 года, то потребность в газе в Европе уменьшилась бы минимум на 50 миллиардов кубических метров, — рассуждает специалист. — А по факту мы видим, что сокращение превысило этот показатель. Под давлением, опять же, экономических факторов, так как высокие цены на газ держались здесь весь прошлый год".

Впрочем, как замечает Фролов, и сейчас биржевые котировки "голубого топлива" в Европе, снизившись относительно максимумов двух предыдущих лет, гораздо выше уровней, которые были привычными до начала энергетического кризиса в 2021 году.

ПОЛИТИКА ПОБЕЖДАЕТ ЭКОНОМИКУ

За свой курс на отказ российского топлива Европа заплатила снижением темпов роста ВВП практически до нуля и продолжит платить в этом году, отмечает специалист. "По итогам 2023 года, вероятнее всего, роста опять не будет, — полагает он. — В пересчете на доллары и евро это потери в сотни миллиардов".

Кроме того, перестроившись на других поставщиков, Европа всегда будет получать газ в среднем на четверть дороже трубопроводного, считает Емельянов. "Но Азия так живет десятилетиями, и это не мешает ей развиваться, — рассуждает он. — В каком-то смысле Европа жила в тепличных условиях, пока могла питаться дешевым газом из России".

Но это грозит ей возникновением новой зависимости — на сей раз от поставщиков СПГ из США? Ведь последние уже не скрывают, что готовы обсуждать привлекательные для Европы цены исключительно в рамках долгосрочных контрактов (то есть, навязывают условие, существование которого было длительное время поводом для европейской критики в адрес "Газпрома").

Понятно, что в случае попадания в долгосрочную "контрактную" зависимость от американских поставщиков Европа не сможет в полной мере пользоваться существующей сейчас конкуренцией на рынке СПГ. И в этой ситуации, если исключить сугубо политический аспект, европейцам было бы выгодно восстановление сотрудничества на этой площадке с Россией.

ВЫГОДНО ВСЕМ

При этом и для "Газпрома" восстановление поставок на рынок ЕС было бы наилучшим решением, указывает главный аналитик "Открытие Инвестиции" по нефтегазовому сектору Алексей Кокин. Хотя и не ясно, как это может произойти в нынешних условиях. "Максимум, который мне видится, это полное использование транзитного маршрута через Украину и "Турецкого потока", когда спрос вырастет, то есть во второй половине года, — рассуждает он. — Сомневаюсь, что запуск "Северных потоков" реален в ближайшее время. Но работать в этом направлении имеет смысл. Ведь ввод в эксплуатацию "Силы Сибири — 2", если строительство и начнется в этом году, это еще более отдаленная перспектива". Аналогичная ситуация — с возведением новых заводов по сжижению газа, добавляет эксперт. Помочь Прибалтике: Россия готова вернуть Европе дешевое электричество

Что касается развития "турецкого" направления, то вряд ли следует пренебрегать этой перспективой. Недавно появилась информация о том, что оценка запасов газа в турецком секторе Черного моря в конце декабря была повышена до 710 миллиардов кубометров. Однако вести речь о том, что Турция теперь представляет серьезную угрозу экспорту из России, некорректно, убежден Фролов. Ведь не пока даже ясности относительно того, являются ли они извлекаемыми. "Кроме того, самой Турции нужно около 60 миллиардов кубов газа ежегодно", — замечает эксперт.

Вывод очевиден: независимо от того, будет ли газ в ЕС на биржевой площадке ближе к концу 2023 года стоить снова 2000 долларов за кубометр или нет, российские объемы для Европы будут бесценными, если она не готова отказаться от экономического роста. Так что объективный интерес в восстановлении сотрудничества в энергетике сохраняется и для России, и для Европы, выбравшей на данном этапе путь конфронтации.