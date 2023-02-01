2023-02-01T00:54:00+03:00
2023-02-01T01:22:18+03:00
2023-02-01T00:54:00+03:00
2023
https://1prime.ru/world/20230201/839645239.html
Белый дом назвал дату переговоров Байдена с президентом Бразилии Силвой
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Президент США Джо Байден проведет переговоры со своим бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой 10 февраля, сообщил Белый дом. "Байден приветствует Лулу да Силву в... ПРАЙМ, 01.02.2023
общество , экономика, мировая экономика, новости, сша, белый дом, джо байден, переговоры, бразилия, лула да силва
https://1prime.ru/images/83937/70/839377062.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83937/70/839377062.jpg
https://1prime.ru/images/83937/70/839377061.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83937/70/839377061.jpg
https://1prime.ru/images/83937/70/839377049.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83937/70/839377049.jpg
https://1prime.ru/business/20230126/839600130.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден проведет переговоры со своим бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой 10 февраля, сообщил Белый дом.
"Байден приветствует Лулу да Силву в Белом доме в пятницу, 10 февраля", — сообщила пресс-служба Белого дома.
Лидеры государств обсудят сотрудничество и ответы на общие вызовы, сообщил Белый дом.