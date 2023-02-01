МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден проведет переговоры со своим бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой 10 февраля, сообщил Белый дом.

Нефтяное месторождение в Ливии

Ливия призвала российские нефтяные компании возобновить переговоры с NOC

"Байден приветствует Лулу да Силву в Белом доме в пятницу, 10 февраля", — сообщила пресс-служба Белого дома.

Лидеры государств обсудят сотрудничество и ответы на общие вызовы, сообщил Белый дом.