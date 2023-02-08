БЕРЛИН, 8 фев — ПРАЙМ. После подписания акта об инфляции в Вашингтоне Европа занята оценкой последствий для европейской индустрии и не даст вовлечь себя в гонку субсидий с США, сообщил в среду канцлер Германии Олаф Шольц в преддверии Совета ЕС. Лавров рассказал о намерении США подавить европейскую экономику

"США недавно возобновили своим актом по инфляции дискуссию об активной индустрии и политике местоположений для технологий будущего. Как бы верно ни было, что мы заняты оценкой последствий такой политики для Европы, зловещие прорицания тут не к месту", — заявил Шольц в бундестаге.

Он подчеркнул, что стремление США к климатической нейтральности сравнимо с европейским, и поэтому его можно приветствовать. Правительство Германии не поддерживает "мрачные" прогнозы про деиндустриализацию Европы, рецессию и уход компаний за рубеж, подчеркнул Шольц, упомянув новые партнёрские договоры со странами Меркосур, самостоятельность Европы в вопросах декарбонизации и наличие средств для достижения этой цели.

"Несдерживаемая гонка субсидий с США однозначно была бы неверным путем", — добавил он. СМИ узнали, к каким проблемам готовится финансовая верхушка в США

Шольц анонсировал, что на предстоящем Совете ЕС тема конкурентоспособности Европы станет одной из центральных и члены совета будут совещаться, как облегчить переход к климатической нейтральности, основываясь на оценке Европейской комиссии.

Акт об инфляции, подписанный президентом США Джо Байденом в минувшем августе, предусматривает, в частности, расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ предполагает выделение 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок. Акт призван увеличить инвестиции США в эти сектора.

Европейская комиссия ранее предупредила, что этот закон "дискриминирует компании из ЕС" и угрожает промышленной базе союза. ЕС ведет с США переговоры об этом Акте.