МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что возможный дефолт в случае провала переговоров по повышению потолка госдолга станет разрушительным для американской экономики, выразив уверенность, что лидер контролируемой республиканцами Палаты представителей Кевин Маккарти это понимает. Байден и лидеры конгресса не достигли подвижек в вопросе потолка госдолга

"Я не знаю, что думает Маккарти, спикер Маккарти. Я думаю, что ему видно лучше. И я думаю, он знает, что дефолт станет разрушительным", — сказал Байден репортерам по итогам состоявшейся во вторник встречи с лидерами конгресса по вопросу повышения потолка госдолга США.

Отвечая на вопрос о том, какие меры он готов принять для того, чтобы избежать наступления дефолта в США, американский лидер дал понять, что не исключает никаких шагов, "кроме самого дефолта". Байден также сообщил, что не исключает вероятности кратковременного повышения потолка госдолга. "Я не исключаю ничего", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

При этом президент согласился обсудить с лидерами конгресса США приоритеты госрасходов, но не под угрозой дефолта страны, заявил он в ходе своего выступления после состоявшейся с ними встречи в Белом доме.

"Я сказал лидерам конгресса, что собираюсь провести отдельное обсуждение моего бюджета (проекта Байдена по бюджету США — ред.), приоритетов в расходах, но не под угрозой краха", — сообщил он, говоря о намерении республиканцев привязать сокращение госрасходов к повышению потолка госдолга страны.

Байден добавил, что намерен продолжить обсуждение угрозы дефолта с лидерами конгресса в пятницу и рад был услышать в ходе прошедшей встречи о том, что США необходимо избежать дефолта.

Ранее спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти сообщил, что Байден и лидеры конгресса на состоявшейся во вторник встрече в Белом доме не достигли каких-либо подвижек по вопросу повышения потолка госдолга.

Байден неоднократно требовал от оппонентов расширить долговые лимиты без всяких сопутствующих условий и публично отказывается от переговоров на эту тему. Республиканцы, контролирующие нижнюю палату конгресса, увязывают повышение потолка с принятием неприемлемой для Белого дома программы радикального сокращения бюджетных расходов.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее направила конгрессу письмо, в котором изложила, что власти уже к 1 июня могут исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга, что может привести к дефолту. Согласно ранее опубликованному анализу Совета экономических консультантов при Белом доме, если дефолт окажется долгосрочным, США в третьем квартале 2023 года рискуют потерять ВВП на 6,1%, а также около 8 миллионов рабочих мест.