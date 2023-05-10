Байден заявил, что не исключает возможности краткосрочного повышения потолка госдолга США
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что возможный дефолт в случае провала переговоров по повышению потолка госдолга станет разрушительным для американской экономики, выразив уверенность, что лидер контролируемой республиканцами Палаты представителей Кевин Маккарти это понимает.
"Я не знаю, что думает Маккарти, спикер Маккарти. Я думаю, что ему видно лучше. И я думаю, он знает, что дефолт станет разрушительным", — сказал Байден репортерам по итогам состоявшейся во вторник встречи с лидерами конгресса по вопросу повышения потолка госдолга США.
Отвечая на вопрос о том, какие меры он готов принять для того, чтобы избежать наступления дефолта в США, американский лидер дал понять, что не исключает никаких шагов, "кроме самого дефолта". Байден также сообщил, что не исключает вероятности кратковременного повышения потолка госдолга. "Я не исключаю ничего", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
При этом президент согласился обсудить с лидерами конгресса США приоритеты госрасходов, но не под угрозой дефолта страны, заявил он в ходе своего выступления после состоявшейся с ними встречи в Белом доме.
"Я сказал лидерам конгресса, что собираюсь провести отдельное обсуждение моего бюджета (проекта Байдена по бюджету США — ред.), приоритетов в расходах, но не под угрозой краха", — сообщил он, говоря о намерении республиканцев привязать сокращение госрасходов к повышению потолка госдолга страны.
Байден добавил, что намерен продолжить обсуждение угрозы дефолта с лидерами конгресса в пятницу и рад был услышать в ходе прошедшей встречи о том, что США необходимо избежать дефолта.
Ранее спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти сообщил, что Байден и лидеры конгресса на состоявшейся во вторник встрече в Белом доме не достигли каких-либо подвижек по вопросу повышения потолка госдолга.
Байден неоднократно требовал от оппонентов расширить долговые лимиты без всяких сопутствующих условий и публично отказывается от переговоров на эту тему. Республиканцы, контролирующие нижнюю палату конгресса, увязывают повышение потолка с принятием неприемлемой для Белого дома программы радикального сокращения бюджетных расходов.
Министр финансов США Джанет Йеллен ранее направила конгрессу письмо, в котором изложила, что власти уже к 1 июня могут исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга, что может привести к дефолту. Согласно ранее опубликованному анализу Совета экономических консультантов при Белом доме, если дефолт окажется долгосрочным, США в третьем квартале 2023 года рискуют потерять ВВП на 6,1%, а также около 8 миллионов рабочих мест.
https://1prime.ru/world/20230510/840558336.html