БИШКЕК, 24 мая — ПРАЙМ. Президент Киргизии Садыр Жапаров в ходе своего выступления на Евразийском экономическом форуме в Москве предложил создать институт бизнес-омбудсмена в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В Киргизии рассказали о развитии отношений с Россией в условиях санкций

"Я уверен, что поддержка бизнеса является приоритетной задачей во всех странах ЕАЭС. В этом плане считаю необходимым проработать вопрос целесообразности учреждения института бизнес-омбудсмена в союзе", — заявил глава Киргизии.

По мнению президента республики, создание такого института "способствует усилению потенциала бизнеса, учета его мнения и защиты прав субъектов предпринимательства". "В конечном итоге такой институт позволит нам минимизировать барьеры на внутреннем рынке союза и сформировать механизмы досудебного решения возникающих вопросов", — подчеркнул он.

Кроме того, Жапаров констатировал, что Евразийский экономический союз становится самодостаточным полюсом экономического развития и может самостоятельно обеспечивать потребности участников внешнеэкономической деятельности.

"Евразийский экономический союз становится самостоятельным и самодостаточным полюсом экономического развития, и он может самостоятельно обеспечивать потребности участников внешнеэкономической деятельности", — заявил глава государства.

По словам Жапарова, в условиях современных внешних ограничений странам союза необходимо избавляться от всех барьеров внутри объединения, увеличивать взаимные инвестиции и промышленную интеграцию.

Наконец, президент Киргизии предложил странам ЕАЭС объединить системы стратегического планирования.

"Важный аспект — это объединение систем стратегического планирования государств-членов с тем, чтобы разрабатывались необходимые программы и проекты. В связи с чем, по моему мнению, необходимо создать наднациональный институт развития ЕАЭС, выполняющий функции по подготовке, аналитическому сопровождению и финансированию интеграционных проектов на примере Агентства стратегических инициатив в России", — заявил глава киргизского государства.

По мнению Жапарова, деловой совет ЕАЭС в лице консолидирующей структуры всего евразийского бизнеса "должен не только активно участвовать во всех интеграционных процессах, но и активно выдвигать инициативы, которые необходимы для наращивания потенциала наших деловых кругов".

Как добавил президент, в вопросе поддержки бизнеса все страны ЕАЭС на национальном уровне применяют различные виды и механизмы поддержки. При этом "в силу своих институциональных и финансовых возможностей, развитие подобного рода институтов в каждой стране находится на разной стадии формирования и развития и сильно отличается по объемам и уровню предоставляемой поддержки".

"Поэтому в союзе разрабатываются различные механизмы финансовой и нефинансовой поддержки бизнеса. В том числе — производителей и экспортеров. Уверен, что мы должны и далее расширять создаваемые механизмы за счет стабильных источников финансирования, включая поступления от ввозных таможенных пошлин", — подчеркнул глава Киргизии.