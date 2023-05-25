БИШКЕК, 25 мая — ПРАЙМ. Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) удалось сохранить экономическую активность, несмотря на негативные внешние факторы, сообщил в четверг, выступая на заседании Высшего экономического совета ЕАЭС, президент Киргизии Садыр Жапаров. Путин отметил успешное сотрудничество в рамках ЕАЭС

"Современная политическая и экономическая турбулентность рождает новые вызовы и испытывает на прочность не только страны, но и интеграционные объединения. И наш союз – в этом смысле не является исключением. Тем не менее, в условиях негативного влияния внешних факторов нам удается совместными усилиями поддерживать достаточную экономическую активность", — заявил глава государства.

По словам Жапарова, по итогам первого квартала этого года объем продукции сельского хозяйства в союзе вырос почти на 3%, объем выполнения строительных работ увеличился на 9%, а инвестиции в основной капитал выросли на 4,3%.

"В январе-апреле текущего года объем валового внутреннего продукта Кыргызской Республики увеличился на 4,4%, а объем промышленного производства на 4,6%. Внешняя торговля Кыргызстана за январь-март 2023 года выросли на 25,4%", — уточнил президент.

Жапаров подчеркнул, что благодаря слаженной работе и взаимодействию стран ЕАЭС "удается успешно продвигать интеграционную повестку в рамках нашего союза".