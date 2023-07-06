МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в мае не изменился к апрелю, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат. Розничные продажи в США в мае неожиданно выросли

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя на 0,2%.

В годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне в мае уменьшился на 2,9%. Аналитики ожидали снижения на 2,7%. В Евросоюзе розничные продажи в мае снизились на 0,1% в месячном выражении, а в годовом — на 3%.

Агентство также пересмотрело апрельские годовые показатели: теперь зафиксировано снижение в еврозоне на 2,9%, а не 2,6%, в ЕС — на 3,1% вместо 2,9%.

Наибольшее снижение в годовом выражении наблюдалось в мае в Словении (-13,4%), Венгрии (-12,3%) и Эстонии (-9,6%). Больше всего продажи в мае выросли в Испании (+7,3%), на Кипре (+6,1%) и Мальте (+3,3%).

Объем продаж продовольствия и табачной продукции как в еврозоне, так и в ЕС в годовом выражении в мае сократился на 3,5%. Розничные продажи непродовольственных товаров в годовом выражении уменьшились в еврозоне на 2,1%, а в ЕС — на 2,4%.