МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Ушедшие из России западные автомобильные компании "кусают локти" и думают, как вернуться в РФ, заявила РИА Новости управляющий директор международной консалтинговой компании "Автобосс" Светлана Володина. Иностранные бренды заново открывают Россию

"Западные автомобильные компании, покинувшие в прошлом году Россию, кусают, можно сказать, локти. Еще бы. К настоящему времени они потеряли более 30% российского рынка, который был весьма прибыльным для них", — сказала она.

Неудивительно, заметила Володина, что сегодня они думают, как вернуться в РФ.

"Наши партнеры из Кыргызстана, у которых несколько дилерских центров в стране, рассказали, например, что не только китайские производители, такие как Haval, Exeed, Geely, Changan, уже приступили к строительству своих заводов, но и подобное желание высказывают сейчас некоторые западные автокомпании", — заметила собеседница агентства.

По ее словам, для "западных автомобильных брендов — это, таким образом, возможность через киргизских дилеров выйти в Россию".