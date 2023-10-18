МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае в январе-сентябре 2023 года вырос на 6,8%, составив 34,21 триллиона юаней (4,68 триллиона долларов), свидетельствуют обнародованные в среду данные государственного статистического бюро КНР. В Китае призвали США к честной конкуренции

Розничные продажи в городах Китая в январе-cентябре выросли на 6,7%, составив 29,641 триллиона юаней (4,06 триллиона долларов). Продажи в сельской местности составили 4,569 триллиона юаней (625,6 миллиарда долларов), увеличившись на 7,4%.

Отдельно в сентябре общий объем розничных продаж достиг отметки в 3,982 триллиона юаней (545,3 миллиарда долларов), рост по сравнению с тем же периодом 2022 года составил 5,5%.

Розничные онлайн-продажи в Китае за первые девять месяцев года выросли на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив 10,82 триллиона юаней (1,48 триллиона долларов).

Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам 2022 года снизился на 0,2%, составив 43,973 триллиона юаней (6,522 триллиона долларов по курсу на январь 2023 года), розничные онлайн-продажи выросли на 4%, достигнув 13,785 триллиона юаней (2,044 триллиона долларов).