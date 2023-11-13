2023-11-13T13:01:31+03:00
2023-11-13T13:01:31+03:00
2023-11-13T13:01:31+03:00
2023
https://1prime.ru/world/20231113/842248920.html
"Лукойл" договорился с китайской компанией по ГХК в Ставрополье
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
"Лукойл" договорился с Китайской национальной инженерно-строительной компанией Севен (CC-7) о сотрудничестве по газохимическому проекту в Ставрополье, сообщила российская... ПРАЙМ, 13.11.2023
энергетика, экономика, мировая экономика, новости, россия, лукойл, китай
https://cdnn.1prime.ru/images/83285/17/832851798.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83285/17/832851798.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83285/17/832851797.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83285/17/832851797.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83285/17/832851785.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83285/17/832851785.jpg
https://1prime.ru/world/20231110/842227002.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. "Лукойл" договорился с Китайской национальной инженерно-строительной компанией Севен (CC-7) о сотрудничестве по газохимическому проекту в Ставрополье, сообщила российская компания.
"ПАО "Лукойл" и Китайская национальная химическая инженерная и строительная компания Севен (CC-7) заключили соглашение о сотрудничестве по проекту создания газохимического комплекса (ГХК) в г. Буденновске Ставропольского края", – говорится в пресс-релизе.