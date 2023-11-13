МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. "Лукойл" договорился с Китайской национальной инженерно-строительной компанией Севен (CC-7) о сотрудничестве по газохимическому проекту в Ставрополье, сообщила российская компания. Китай увеличил экспорт автомобилей почти на 60 процентов

"ПАО "Лукойл" и Китайская национальная химическая инженерная и строительная компания Севен (CC-7) заключили соглашение о сотрудничестве по проекту создания газохимического комплекса (ГХК) в г. Буденновске Ставропольского края", – говорится в пресс-релизе.