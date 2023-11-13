КИШИНЕВ, 13 ноя — ПРАЙМ. Отчет об аудите долгов перед "Газпромом" остается действующим, и правительство будет основываться на его выводах в дальнейших дискуссиях с российским концерном, заявил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов. В "Молдовагазе" не согласовали отчет аудита задолженности перед "Газпромом"

"Для нас он (отчет — прим. ред.) остается действующим, и правительство будет основываться на выводах отчета в дальнейших дискуссиях с "Газпромом". Мы снова предложим изучить формулу решения проблемы долга, представленную нами, или будем ждать альтернативных предложений от "Газпрома", — написал Парликов на своей странице в соцсети.

Министр уточнил, что Молдавия заинтересована в правильности оценки активов и включении их в социальный пакет компании.Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов 6 сентября огласил итоги аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", заявив, что он составил 709 миллионов долларов по состоянию на конец марта прошлого года. Из этой суммы 276 миллионов не подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом", еще 400 миллионов долларов не подлежат взысканию, у них истек срок давности. В связи с этим правительство Молдавии предлагает выплатить "Газпрому" лишь сумму в 8,6 миллиона долларов, а остальное оспорить в суде.

"Газпром" же сообщил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.