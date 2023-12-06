МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Американский минфин уведомил партнеров по G7 в необходимости скорректировать подход для противодействия России, которая, по мнению США, продает нефть выше цены в 60 долларов за баррель, установленной в рамках западных санкций, сообщает портал Axios со ссылкой на служебную записку ведомства. Минфин займет средства для замещения внешних госзаимствований

"Россия инвестировала в новые судоходные мощности… создавая дополнительные возможности для экспорта нефти по ценам выше предельных… Мы должны скорректировать наш подход, чтобы учесть новую динамику", — написал заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в служебной записке, направленном его коллегам из стран G7 и Австралии.

Замглавы минфина предлагает странам коалиции усилить контроль за соблюдением правил торговли российской нефтью. Эти меры, по словам Адейемо, должны стать ключевой частью "фазы II" ограничения цен.

В публикации отмечается, что только на прошлой неделе были введены санкции против нескольких грузоотправителей российской нефти, после того как в ноябре было объявлено о нескольких таких мерах. На протяжении большей части прошлого года публичные правоприменительные действия в этой сфере практически не предпринимались.

Ранее советник президента США Джо Байдена по энергетической безопасности Амос Хохштейн сообщил агентству Блумберг, что "минфин США и другие" готовы принять меры, если увидят необходимость еще сильнее снизить потолок цен на российскую нефть. Агентство в этой связи отметило, что это может обернуться повышением цен на энергоносители по всему миру, причем в то время, когда Байден будет занят предвыборной кампанией. Минфин назвал посильной одну меру поддержки автопрому по утилю

Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.